Dunajská skončila vo Svetovom pohári v TOP 30. Za víťazkou zaostala o necelé štyri minúty

TASR|14. mar 2026 o 21:05
Druhá Slovenka Romana Gajdošová skončila na 38. mieste.

Slovenská triatlonistka Diana Dunajská osadila 29. miesto v pretekoch Svetového pohára na španielskom ostrove Lanzarote.

Za víťaznou Nemkou Nina Eimovou zaostala o 3:42 minúty. Druhú zo Sloveniek Romanu Gajdošovú klasifikovali na 38. priečke so stratou 4:21 min.

Dunajská absolvovala plávanie na 750 m za 10:33 min, tri cyklistické kolá s celkovou dĺžkou 20,7 km zvládla za 36:01 min.

Na 5 km bežeckej trati dosiahla čas 17:13, ktorý bol ôsmy najlepší. Gajdošová mala na týchto úsekoch časy 10:21, 36:16 a 17:55.

