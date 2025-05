Vie, že je to správne rozhodnutie. Varga ukončí kariéru, podporí ho aj velikán triatlonu

BRATISLAVA. Slovenský triatlonista Richard Varga sa rozhodol vo veku 36 rokov ukončiť svoju profesionálnu kariéru.

Jeho posledným podujatím, na ktorom bude reprezentant Slovenska štartovať, bude 18. mája podujatie série Challenge v Šamoríne.

„Všetko krásne sa musí jedného dňa skončiť, tak to bude aj s mojou pretekárskou cestou. Challenge Šamorín budú mojimi poslednými profesionálnymi pretekmi. Chvíľu mi trvalo oznámiť to, niektoré dni som s tým bojoval a cítil váhu rozhodnutia, ale vo vnútri viem, že je to správne.