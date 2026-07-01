    08.07.2026 14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý

    5. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 5. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    streda, 8. júl 2026

    Štart:

    Lannemezan o 14:05 h

    Cieľ:

    Pau cca o 17:45 h

    Dĺžka:

    158,3 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    113,5 km: šprintérska prémia


    132,7 km: horská prémia 3. kategórie

    Na Tour de France sa stávalo pomerne často, že v úvode dostali šancu šprintéri a aj oni tak mohli zabojovať o zopár dní strávených v žltom drese.

    Tento ročník však taký nebude a prvýkrát sa najrýchlejší muži pelotónu dostanú k slovu až v piatej etape, ktorá vedie z Lannemezanu do Pau.

    Na trati je jedna horská prémia, niekoľko nekategorizovaných stúpaní, no tie by nemali zabrániť prvému hromadnému dojazdu tohtoročnej Tour.

    Možno očakávať, že sa krátko po štarte vytvorí kontrolovaný únik a v závere budú chcieť šprintérske tímy pripraviť svojim lídrom čo najlepšiu pozíciu.

    Pau hostí cieľ etapy už 64. raz. Pred dvoma rokmi sa tam tešil Belgičan Jasper Philipsen, ktorý zdolal tento rok absentujúceho Wouta van Aerta.

    Mapa 5. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 5. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 5. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»5. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie