5. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
streda, 8. júl 2026
Štart:
Lannemezan o 14:05 h
Cieľ:
Pau cca o 17:45 h
Dĺžka:
158,3 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
113,5 km: šprintérska prémia
132,7 km: horská prémia 3. kategórie
Na Tour de France sa stávalo pomerne často, že v úvode dostali šancu šprintéri a aj oni tak mohli zabojovať o zopár dní strávených v žltom drese.
Tento ročník však taký nebude a prvýkrát sa najrýchlejší muži pelotónu dostanú k slovu až v piatej etape, ktorá vedie z Lannemezanu do Pau.
Na trati je jedna horská prémia, niekoľko nekategorizovaných stúpaní, no tie by nemali zabrániť prvému hromadnému dojazdu tohtoročnej Tour.
Možno očakávať, že sa krátko po štarte vytvorí kontrolovaný únik a v závere budú chcieť šprintérske tímy pripraviť svojim lídrom čo najlepšiu pozíciu.
Pau hostí cieľ etapy už 64. raz. Pred dvoma rokmi sa tam tešil Belgičan Jasper Philipsen, ktorý zdolal tento rok absentujúceho Wouta van Aerta.