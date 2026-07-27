Kluby sa už mali dohodnúť. Sauer by sa mal stať hráčom bundesligového tímu

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z Feyenoordu Rotterdam do VfB Stuttgart.
Podľa holandského magazínu Voetbal International súhlasia s transferom oba kluby a dvadsaťročný krídelník sa už predtým dohodol s nemeckým tímom aj na podmienkach kontraktu.
Prestupová suma má podľa nemeckého denníka Bild predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031.
Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili. Stuttgart mal v súboji o slovenského reprezentanta predstihnúť TSG 1899 Hoffenheim a Benficu Lisabon.
Leo Sauer zaznamenal v uplynulej sezóne v 20 zápasoch holandskej ligy tri góly a dve asistencie, ďalší presný zásah pridal v šiestich dueloch Európskej ligy.
Do Feyenoordu prišiel zo Žiliny a v sezóne 2024/2025 hosťoval v NAC Breda. Nemeckých pozorovateľov na seba výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS.
Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom domáceho tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi.