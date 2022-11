Toto je začiatok niečoho väčšieho, verí napriek ťažkému zraneniu Procházka

Teraz už bývalý šampión poloťažkej váhy UFC nechal fanúšikov nazrieť do svojich myšlienkových pochodov a na sociálnych sieťach zanechal povzbudivý odkaz.

Titul? Pred piatimi mesiacmi som sa stal šampiónom UFC a terajšia situácia mi môj vnútorný pocit šampióna nijako nemení, to je pocit a dôvod, kvôli ktorému som začal s MMA. Byť šampiónom medzi najlepšími a byť najlepší z najlepších," rozpovedal sa Procházka.

"To je moja nekonečná motivácia a duch-vedomie a vôľa pre čin. Nedá sa s tým pohnúť, aj keby som na silu chcel. Je to ako gravitácia, fyzikálny zákon.

Takže ak niekto získa titul poloťažkej váhy UFC a dokáže, že je teraz najlepší, zatiaľ čo ja budem odpočívať, bude mi cťou vidieť ten výkon a následne sa pripraviť ukázať, kto je právoplatným šampiónom tejto divízie a oveľa viac, kto je jednotkou naprieč všetkými váhami (P4P).

Ďakujem svojim fanúšikom za podporu a dôveru. Toto je začiatok niečoho väčšieho. Milujem vás," odkázal Jiří Procházka podporovateľom.

Ak pôjde všetko podľa plánu, do roka by sa bývalý šampión mohol vrátiť do klietky a zabojovať o opasok poloťažkej váhy znova. O uvoľnený titul sa 12. decembra pobijú Magomed Ankalaev s Janom Blachowiczom.