Opísal, ako prišlo k zraneniu. Manažér Procházku: Myslel si, že si vyhodil rameno

Ešte včera bol právoplatným kráľom UFC vo váhe do 93 kilogramov, no po vážnom úraze sa ho rozhodol uvoľniť.

Zástupca obľúbeného bojovníka tiež ozrejmil dohodu s vedením americkej organizácie.

Procházka by mal bez ohľadu na dĺžku rekonvalescencie byť po uzdravení prvým na rade v boji o titul.

„Stalo sa to pri tréningu, pri hode na sparringu, kde Jirka spadol priamo na to rameno. Došlo tam k vyhodeniu ramena, aspoň to bol pocit Jirku a tým sa mali porušiť väzy (v ramene). Neskôr na základe magnetickej rezonancie mu bolo doktormi odporúčané, aby nenastúpil (do zápasu).

On ten titul uvoľnil, tá dohoda s UFC je taká, že v momente, keď sa vylieči, tak vtedy dostane okamžitú šancu získať ho späť. Teraz sa ale nevie či to bude päť, šesť, deväť alebo dvanásť mesiacov a on nechcel ako pravý šampión, aby tam bojovníci na neho čakali,“ opísal Kretík.