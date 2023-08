Tatar: Vo výbere klubu som opatrný. Je to krásna predstava vyhrať Stanleyho pohár

Slovenský reprezentant TOMÁŠ TATAR sa stal premiérovo Hokejistom roka. V prestížnej ankete pridal i cenu pre najlepšieho útočníka.

„Som nezamestnaný a mám dve ceny,“ zasmial sa pri preberaní tridsaťdvaročný útočník. Tatar má za sebou vydarený ročník v NHL, keď odohral všetkých 82 duelov v základnej časti, v ktorých si pripísal 48 bodov (20+28) a pomohol New Jersey k 3. miestu vo Východnej konferencii. Neskôr si pripísal aj 12 štartov v play-off, v ktorej Devils prenikli do 2. kola, no stopku im vystavila Carolina Hurricanes.

Otázky novinárov smerovali hlavne k jeho pôsobeniu v ďalšej sezóne. Hráč priznal, že rokuje s niekoľkými klubmi a snaží sa poctivo vybrať.

Tomáš Tatar v drese New Jersey Devils. (Autor: SITA/AP)

Gratulujeme k prvému titulu Hokejista roka. Ako sa cítite medzi slovenskou hokejovou elitou? Pred sezónou nikto nemyslí na trofeje a oceňovania. Každý chce odohrať čo najlepší ročník a pomôcť mužstvu. Odovzdávanie cien je iba bonus. Veľmi si vážim, že som prvýkrát vo svojej kariére Hokejista roka. Teší ma, že ľudia hlasovali za mňa. Ďakujem za každý jeden hlas. Mená, ktoré predtým vyhrali sú veľmi zvučné. Som rád, že môžem byť medzi nimi. Sú to hráči, ktorí boli na vrchole kariéry, keď som ja prišiel do reprezentácie. Uvítali ma s otvorenou náručou. Veľa som od nich čerpal a teraz sa to snažím ja vrátiť chalanom, ktorí prichádzajú. Pre slovenský hokej nastávajú dobré časy. Za posledné dva roky bolo veľa chlapcov na drafte do NHL. S jednou partiou draftu som mal možnosť sa stretnúť na majstrovstvách sveta a snažil som sa im pomôcť. Teraz sa s nimi vidím v NHL alebo so Šimonom Nemcom v klube. Je to super. Máme dobré ročníky, ktoré ešte len prichádzajú. Dúfam, že sa mi podarí ešte hrať v reprezentačnom drese, aby som skúsenosti mohol odovzdávať aj naďalej. Vždy veľmi rád prídem.

Vlani získal ocenenie Juraj Slafkovský, ktorý má za sebou prvú sezónu v NHL. Ako sa na neho pozeráte s odstupom času? Juraj mal predtým skvelú sezónu. Pomohol slovenskému tímu k zisku bronzovej medaily na olympiáde v Pekingu. Zahrali sme si spolu na šampionáte. Mal silný ročník. Bohužiaľ, neskôr sa zranil, ale to k hokeju patrí. V Montreale určite pocíti nejaký tlak. Nie je to ľahké. Držím mu palce. Je už vo veľkej hre a hrá najlepšiu ligu na svete. Treba na tom pracovať. Do slovenskej hokejovej Siene slávy uviedli Mariána Hossu, ktorý vás pozval i na svoj rozlúčkový zápas. Čo to pre vás znamená? Marián patrí k veľkým hokejovým osobnostiam, ktoré mi na začiatku mojej kariéry pomohli a zobrali ma do partie. Mohol som s nimi tráviť čas na ľade i mimo neho. S Mariánom som odohral nejaké turnaje, hrali sme proti sebe v NHL. Gratulujem mu, že sa zapísal do Siene slávy v NHL i na Slovensku. Som veľmi rád, že ma pozval na jeho zápas. Zaslúži si to ako jedna z legiend slovenského hokeja. Dúfam, že si rozlúčkový zápas užije. Pozvanie dostali veľké hokejové mená z celého sveta.

Tešíte sa na niekoho konkrétneho? Dlhší čas som sa nevidel s Henrikom Zettenbergom. Je to niekoľko rokov. Veľmi sa na neho teším. Vlani na šampionáte ste boli najstarší hráč v reprezentačnom výbere. Na akcii budete najmladší. Je to paradox, ako sa to dokáže preklopiť. V New Jersey i v reprezentácii som bol najstarší hráč. Nechce sa mi tomu veriť. Naozaj sa tak necítim. Nemal som žiadne vážnejšie zranenia a mám rád zábavu. Som živý typ. Dúfam, že budem hrať čo najdlhšie. Hokej ma veľmi baví a napĺňa. Mám väčšiu a väčšiu chuť. Ak mi bude zdravie slúžiť, tak chcem hrať pokiaľ to pôjde. Momentálne ste stále bez zmluvy. Ako to s vami vyzerá? NHL je tak vyrovnaná súťaž, že iba malé rozdiely dokážu spraviť veľké veci. V Jersey sme urobili veľký krok. Presne s tým som do toho šiel, keď som podpisoval zmluvu. Potenciál v klube bol a videl som, že to môže byť niečo špeciálne. Dal som tomu šancu a osvedčilo sa mi to. Dnes je situácia iná. Opäť som trošku starší. Snažím sa byť veľmi opatrný vo výbere a myslieť na veľa vecí, pretože chcem dosiahnuť niečo aj v NHL. Je to krásna predstava vyhrať Stanleyho pohár. Letná príprava Tomáša Tatara:

Snažím sa vybrať mužstvo, ktoré má šancu pomýšľať na víťazstvo. Je to však ťažké povedať. V NHL je čiara medzi úspechom a neúspechom veľmi tenká. Asi to opäť ukazuje sezóna v Jersey, kde sme šli z pozície najhoršieho tímu, dostali sme sa do play off a v prvom kole sme vyradili New York Rangers. Dúfam, že to dáme čím skôr dokopy. Posledné dni sa ľady pohli. Komunikoval som priamo s trénermi mužstiev, kde by som mohol ísť. Rozprávali sme sa o pozícii a role v tíme. Takisto sa pozerám i na zostavu mužstva. Záujemcov bolo veľa a to ma upokojovalo. Išlo však o vzájomnú dohodu, dôležitá bola dĺžka a výška kontraktu. Posledné dni som dal niektoré veci stranou a pozrel som sa na mužstvá, kde by som sa cítil najlepšie a malo by to najväčší zmysel. Možno aj preto sa to pohlo správnym smerom.