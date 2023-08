Tatar premiérovo vyhral anketu Hokejista roka, medzi ženami dostala hlasy iba Lopušanová

Tatar je pätnástym Hokejistom roka

Dvorský bol s 13 bodmi za 8 gólov a 5 asistencií v siedmich dueloch najproduktívnejší hráč slovenského tímu, ktorý obsadil konečnú štvrtú priečku. Po turnaji sa Dvorský dostal do All Star tímu majstrovstiev sveta.

Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov získal Dalibor Dvorský. Aktuálne už hráč St. Louis Blues, ktorí si ho v NHL vstupnom drafte vybrali z 10. miesta, dominoval v uplynulej sezóne najmä na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov.

Marián Hossa sa slávnostného uvedenia do Siene slávy slovenského hokeja nemohol zúčastniť osobne, keďže odcestoval do Chicaga na poslednú rozlúčku so zosnulým majiteľom Blackhawks W. Rockwellom Wirtzom.

„Pre mňa a moju rodinu je to obrovská pocta, že som sa dostal do tejto výnimočnej spoločnosti. Je to zadosťučinenie za moju celú kariéru. Ako malé dieťa som sníval, že raz budem hrávať za Duklu Trenčín, národný tím a že sa raz dostanem aj do NHL. Preto si ocenenie veľmi vážim.

Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, manželke, rodičom a mojim deťom za ich obetavosť počas celej mojej kariéry. Veľmi si vážim, že som mal takéto zázemie. Poďakovať by som sa chcel aj všetkým trénerom, ktorí mi dali šancu a mohol som vďaka nim napredovať. Ďakujem aj všetkým funkcionárom a Slovenskému zväzu ľadového hokeja.

Na záver by som chcel popriať slovenskému hokeju tie najlepšie roky, veľa úspešných hokejistov do budúcna, a aby to nominačná komisia mala čo najťažšie s výberom hráčov do Siene slávy. Prajem všetkým pekný večer a všetkých pozdravujem,“ zaznelo vo videopozdrave Mariána Hossu.