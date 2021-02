Poprad je späť na čele, brankár Liptákov chytal len sedem minút

Peter Oremus, tréner Zvolena: "Až druhá polovica stretnutia bola podľa našich predstáv. Nerealizovali sme dobre naše šance, dali sme iba jeden gól, ak nepočítam ten druhý deväť sekúnd pred koncom. Poprad bol v prvej tretine lepší, prehrával nás. Až neskôr sa to vyrovnalo. My sme nemali dostatočný tlak do bránky a to rozhodlo o našej prehre. Mali sme sa v útoku viac presadiť. "

Peter Mikula, tréner Popradu: "Bol to zaujímavý zápas, obe mužstvá odviedli dobrý výkon. V takýchto vyrovnaných dueloch vyhráva ten, kto dá viac gólov. Sme radi, že sme to boli tentokrát my. Rozhodol náš prvý gól v oslabení a hneď na to ďalší na 2:0 pre nás. Ďalej aj obetavosť, ctižiadosť mojich zverencov. Toto mužstvo má silu, morálku, vôľu. Dnes sme boli aj dostatočne efektívni. Teší nás, že sme znovu na prvom mieste."

Marcel Haščák, strelec víťazného gólu Popradu: "Teší ma, že sme vyhrali. Išli sme do Zvolena po tri body. Nakopol nás gól v oslabení, pridali sme aj druhý, čo bolo rozhodujúce. Zvolen hral dobre, nebolo to jednoduché. Sme teraz v tabuľke prví, čo si viac môžeme priať."