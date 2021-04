Je veľký a silný. Trenčanom nachystal najsmutnejší deň sezóny

Vie ako si počínať pred bránou

Pred zápasom sa Bartánus priznal, že nevie dôvod, prečo sa jeho tím strelecky v piatom dueli série trápil. Michalovčania ho doma prehrali 1:3.

„Ak by som na to poznal odpoveď, dalo by sa to ľahko vyriešiť,“ pousmial sa Bartánus, ktorý napokon sám našiel gólový recept na prekonanie trenčianskeho brankára Karjalainena.