Žilina buduje káder na novú sezónu. Pokračuje dvojica obrancov a útočníkov

Klub hokejovej extraligy Vlci Žilina sa dohodol na ďalšej spolupráci so štvoricou hráčov.
V tíme budú aj naďalej pôsobiť útočníci Michal Juščák a Filip Vašaš a taktiež obrancovia Jakub Pobežal a Rus Kirill Diakov.
Juščák nastúpil v základnej časti na 44 zápasov so ziskom 7 bodov (2+5), v play off pridal päť štartov. Pôjde o jeho štvrtú sezónu medzi Vlkmi.
Vašaš odohral v základnej časti 50 zápasov, v ktorých zaznamenal 15 bodov (11+4). V play off nastúpil do všetkých šiestich duelov proti Popradu a pridal jeden gól.
Pobežala čaká v žilinskom drese piata sezóna, v uplynulej mal bilanciu 1+5 v základnej časti a vo vyraďovacej pridal asistenciu.
Diakova v minulej sezóne limitovalo zranenie. Napriek tomu stihol odohrať 30 stretnutí v žilinskom drese so ziskom 18 bodov (3+15) a ďalšie tri pridal na hosťovaní v Trenčíne. Informovala oficiálna stránka klubu.