Haló, tu som, mával brankár. Nitrianska kabína po prehre s Košicami mlčala

V druhej tretine však Košice doplatili na pasivitu, čo sa im v tohtoročnom play off nestalo prvý raz. "Domáci tlačili, dali prvý gól a fanúšikovia ich potom pobláznili. Vrátili sa do zápasu, ale potom sme strelili v presilovke dôležitý tretí gól," komentoval Ceman.

"V druhej tretine sme mali vývoj zápasu v rukách, zlepšili sme sa, ale namiesto toho, aby sme v presilovke dali gól, šli sme do oslabenia," hodnotil nitriansky kouč Andrej Kmeč.

"Mali sme na hokejkách aj smolu, chýbal nám jeden puk, ktorý by sme dostali do bránky. V piatok však spravíme všetko, aby sme sériu vrátili naspäť do Nitry," vravel po zápase tréner Kmeč.

Napokon bol jediný, kto z nitrianskeho tábora prehovoril. Kabína sa rozhodla, že bude mlčať.

VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS