Rozhodnú brankári? Michalovce nemajú slabinu a Zvolen ešte neukázal všetko (prognóza)

Dukla má po minuloročnej účasti v semifinále celkom oprávnene finálové ambície. Počas sezóny vymenila trénera Petra Kúdelku za Tomeka Valtonena a aj keď sprvoti to vyvolalo negatívny ohlas, Valtonenovi sa podarilo tím dostať do prvej dvojky. Hodnotenie jeho výkonu, ako aj celého tímu, však bude závisieť od výsledku v play off.

Kapitán bronzovej lotyšskej reprezentácie z posledných MS v hokeji prišiel na Zemplín práve na momenty, ktoré majú Michalovce pred sebou. V základnej časti stupňoval výkonnosť smerom k play off. Na presilovke na pravom kruhu ukazoval hokejovú genialitu. Mal by byť lídrom líšok na ľade aj mimo neho.

HKM Zvolen

Zvolen má za sebou rozpačitú základnú časť. V priebehu sezóny po vyše troch rokoch opustila lavičku rytierov trénerská dvojica Peter Oremus a Andrej Kmeč, ktorí sa presunuli do Bratislavy.

Po nádejnom úvode do sezóny zasadla na Zvolen deka, z ktorej sa klub nevedel vyhrabať. V období od začiatku novembra do polovice januára patrili Zvolenčania k najslabším tímom extraligy. Táto sekvencia v sezóne ich stála priamy postup do play off, aj keď oň bojovali do posledného kola.

V predkole play off si po divokej sérii poradili s Liptovským Mikulášom 3:2 na zápasy. Rozhodne v nej nepresvedčili najmä z pohľadu defenzívy a brankárov. V útoku sa presadzovali americkí bratia Hultsovci, prípadne Slováci Hecl so Zuzinom.