Trenčín odvrátil koniec sezóny, k víťazstvu ho potiahli legionári

Tomek Valtonen, tréner Michaloviec: "Nedokázali sme prekonať defenzívu súpera, jeden gól je veľmi málo. To bol hlavný dôvod, prečo sme dnes prehrali. Verím, že do budúceho zápasu sa to zlepší."

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, boli sme aktívni a išli sme aj do vedenia. V závere prvej tretiny sme dostali gól, ktorý nás trošku pribrzdil. Kľúčová bola druhá tretina, v ktorej sme hrali jednoducho v obrannom pásme a nedovolil sme Michalovciam zatlačiť nás.

V tretej časti sme si postrážili očakávaný tlak súpera a počkali sme si na šancu. Tretí gól nás mentálne upokojil. Pri šanciach súpera sme veľakrát mali aj šťastie a podržal nás aj brankár Karjalainen."