Poprad vynuloval hráčov Slovana, Košice zničili Mikuláš deviatimi gólmi

Andrej Kmeč, tréner Zvolena: "Zápas sme mali dobre rozohraný, myslím do stavu 2:0. Dominovali sme, boli sme jasne lepší. Potom však prišli vylúčenia a súper sa dostal do zápasu.

Napriek tomu sme hru stále kontrolovali, len škoda dlhších osobných trestov na našej strane, naštrbili nám zostavu, plus aj zranenie Viedenského. Záver sme mali zvládnuť. Za obetavosť a bojovnosť by sme si zaslúžili tri body, ale sme radi aj za dva, s víťazstvom môžeme byť spokojní."

Marek Dubec, asistent trénera Nových Zámkov: "Som rád, že sme potvrdili formu z posledných dvoch zápasov. Vidno už aj prácu nového trénera, je to trošku iné, no začína sa to vyplácať.

Zápas vo Zvolene bol vo vysokom tempe, trošku do neho zasiahli rozhodcovia, ale my sme sa snažili sústrediť na našu hru a to nám prinieslo ovocie. Hrali sme až do konca, verili sme tomu, že môžeme bodovať a som rád, že sa nám to napokon podarilo."