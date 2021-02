Nie som urazený, hokeju som venoval 20 hodín denne, vraví po výpovedi Šťastný

„Po tréningu si ma vedenie zavolalo a oznámili mi, že sme nenaplnili ciele, ktoré sme si na začiatku sezóny stanovili. Tým bolo umiestnenie v hornej šestke, ktoré zaručuje priamy postup do play-off,“ povedal Šťastný.

„V situácii, v akej sme sa pred sezónou nachádzali, som nechcel byť alibista. Mohol som prijať trénera a sledovať, či mu sezóna vyjde alebo nie. Ja som to však chcel zobrať na seba. Dopredu som však vedel, že to nemusí vyjsť.“

„Keď som prišiel do Košíc, vedel som, že ma nečaká nič jednoduché. Takýto koniec samozrejme zamrzí, ale na druhej strane hokej je biznis. Rozhodnutie vedenia rešpektujem. Nie som ani nahnevaný ani urazený. Klubu prajem veľa úspechov,“ uviedol Šťastný.

„Získali sme skúseného brankára, obrancu a dvoch kvalitných útočníkov. Som presvedčený, že súčasný káder má na to, aby išiel v tabuľke vyššie.“

Šťastný považuje za úspech, že sa počas jeho pôsobenia v košickom klube podarilo zapracovať do A-tímu viacero mladých a talentovaných hráčov.

„Výkony boli ako na hojdačke. Boli sme schopní poraziť silných súperov, ale nedokázali sme to potvrdiť proti ostatným tímom. Príkladom bola aj prehra v Nových Zámkoch, po ktorej sa zrejme vedenie definitívne rozhodlo urobiť personálne zmeny.“

Košičanom sa následne nevyhli ani zranenia ďalších kľúčových opôr. Tie vyústili do série prehier, ktoré znamenali prepad v tabuľke.

„Sami sme si na seba od začiatku uplietli bič dobrými výsledkami. To aj napriek tomu, s akým kádrom sme do sezóny vstupovali. Problém nastal, keď odišiel náš rozdielový hráč Martin Pospíšil,“ povedal Šťastný.

Keby sa mohol vrátiť v čase, zmenil by niektoré svoje rozhodnutia?

„Určite by som niečo spravil inak, ale nechcem o tom hovoriť verejne. Sú to veci, ktoré by som chcel použiť v budúcnosti vo svojom ďalšom pôsobisku.“

Šimurda mal dobré názory

Šťastný považuje nového košického trénera Marcela Šimurdu ako ideálnu voľbu na uvoľnený post.

„Marcel je bývalý hráč Košíc, ktorý už má ako tréner skúsenosti aj s mužským hokejom. Vždy, keď sme sa spolu bavili, mal veľmi dobré názory. Mužstvo ideálne pozná, takže aj preto bol podľa mňa logickou voľbou.“

Výkony Košičanov bude Šťastný sledovať aj na diaľku. Verí, že sa im podarí prebojovať do play-off a v ňom prekvapia vyššie umiestnené tímy.

„Môžu byť čiernym koňom súťaže. Som presvedčený o tom, že štvrťfinále nemusí byť pre Košice konečnou zastávkou.“

Kam povedú jeho kroky zatiaľ nevie, ale naďalej by sa chcel venovať trénerskému remeslu.

„Nie som z tých, ktorí by skočili z jednej práce do druhej. Nechávam za seba hovoriť svoje výsledky. Potrebujem si psychicky odpočinúť. Denne som venoval hokeju aj 20 hodín.“