Tipéri najviac veria Španielom, za nimi nasledujú naši!

Slovenskí „sokolíci“ nie sú považovaní za veľkých favoritov turnaja, čo ani nikoho neprekvapí. Napriek tomu tipéri ukazujú lokálpatriotizmus a až 14% si myslí, že môžu vyhrať EURO. Pravdaže, väčšinou sú to malé vklady, ale nájdu sa aj takí optimisti, ktorí by na prípadnom šokujúcom triumfe Slovenska poriadne zarobili.

Slovenský futbalový sviatok klope na dvere, od stredy sa na našich trávnikoch bude bojovať o titul majstrov Európy hráčov do 21 rokov. Malo by to byť mimoriadne vyrovnané, veď bookmakeri nemajú jasných favoritov.

Jeden z tipérov dokonca podal 100 €, takže v kurze 80,0 by zinkasoval 8-tisíc. Trochu reálnejší tip je na postup našich zo skupiny. To istý tipér podal tiež za 100 eur v kurze 3,00. Iný tipér zase verí, že naši zvíťazia v úvodnom meraní síl nad Španielskom. V tom prípade by vyhral zo 400 eur skvelých 2720 €. 92% tipérov si však myslí, že do turnaja vstúpi úspešnejšie favorit.

Za Španielmi a Slovákmi nasledujú Francúzi, Angličania, Nemci, Holanďania či Francúzi. Z pekných tiketov vyberáme triumf Holandska za 22,5 € v kurze 9,00, či Francúzska za 20 € v kurze 7,00. Na spomínaných Španielov nájdeme aj odvážnejšie tipy. Jeden z tipujúcich to podal za 300 eur a čaká na 1200 eur.

Veľmi pekne vyzerá tiket na favoritov prvých dvoch dní. Jeden z tipérov očakáva, že Španieli, Nemci, Holanďania a Taliani vstúpia do turnaja úspešne. Ak sa tak stane, tipér zinkasuje pri vklade 1540 eur skvelých 7546 eur!

Čo chystá Niké?

Na futbalový sviatok sa pripravila aj spoločnosť Niké. Spúšťa novú Booster kartu „Turbo“ a viac o nej povedal riaditeľ pobočkovej siete Stanislav Cintavý:

„Prinášame tipérsku klasiku známu ako kurzové zvýhodnenie, ale my v Niké ho budeme volať Turbo. Keď pridáš kartičku Turbo na tiket, tak podľa jeho sily sa ti celkový kurz tvojho tiketu môže navýšiť až o dodatočný kurz 1,30. Čiže ak si mal výhru 100 eur, tak s Turbom „1,30“ sa ti výhra zvýši až na 130 eur. Podmienky sú jednoduché, je potrebné splniť počet tipov na tikete, prípade výsledný kurz. Majstrovstvá Európy do 21 rokov ti tak vďaka Turbu môžu preniesť vyššie výhry. Tipérom prajem/e správny výber Turba na správne a teda výherné zápasy.“

Okrem toho Niké pre svojich klientov ponúka aj Tipovačku s dotáciou 2,1 miliónov Nikov. Počas celého šampionátu môžu zadarmo tipovať vybrané príležitosti a vyhrať krásnu porciu Nikov.