Prešov hostí boj o majstrovstvá sveta. Prídu svetoví hráči i slovenská špička

Podujatie bude rozdelené do dvoch častí.

V druhej časti turnaja zasiahnu najlepší Slováci z národného kola do medzinárodného turnaja.

Najlepší jednotlivci a dvojice získajú do národného rebríčka sto bodov. Rovnako ako na druhom kvalifikačnom podujatí, ktoré sa uskutoční začiatkom novembra v Bratislave.

Výhody? Podmienky i komunita

„Po tom, čo sme v lete usporiadali prvý medzinárodný turnaj na Slovensku v Bratislave, sme chceli podobné podujatie priniesť na východ republiky,“ zdôvodnil výber dejiska generálny sekretár Teqballovej federácie Slovenska Jakub Mihálik.

V Prešove sú na univerzite podľa jeho slov vytvorené výborné podmienky pre teqball, a to v podobe menšieho tréningového centra. Zároveň sa tam vytvára nádejná teqballová komunita.

„Je to výborná príležitosť na to, aby sme spoznali domácich šampiónov a aby si naši hráči vyskúšali porovnanie so svetovou úrovňou, čo im môže pomôcť v napredovaní. Verím, že tento turnaj zvýši záujem ľudí o teqball,“ dodal Mihálik.