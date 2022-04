Po Ronaldinhovi aj Hamšík? Teqball láka hviezdy, Slováci sa chcú inšpirovať

„Rozhoduje technika a prvý dotyk. Mnohí futbalisti si myslia, že majú dobrú techniku, ale je to pre nich dosť náročné,“ hovorí zakladateľ teqballu na Slovensku ARTÚR BENES (29).

Azda niet futbalistu, ktorého by nelákalo vyskúšať si to. Loptu je potrebné dostať na druhú stranu stola. Spôsobom ako pri futbale - hlavou, hruďou či nohou. Stôl pritom nie je rovný, ale zaoblený.

Hrá sa rôznymi časťami tela, okrem rúk. Hlavou, hruďou, ramenom, stehnom, priehlavkom či vonkajškom nohy. Aj v tomto je to dosť podobné nohejbalu. Pravidlá sú vcelku zložité.

Je to prakticky nohejbal, ktorý sa hráva na špeciálnom zaoblenom teqstole. Ten svojou veľkosťou pripomína stolnotenisový. Lopta sa vďaka zaobleniu stola odráža k hráčom a naberá to dynamiku i rýchlosť.

Ako by ste charakterizovali teqball?

Hrá sa na dva víťazné sety do dvanásť, maximálny počet dotykov vo výmene sú tri. V singloch sa môže hrať aj na jeden dotyk, pri dvojiciach musí prebehnúť výmena a útoky môžu prebehnúť rovnakou časťou tela aj viackrát po sebe.

Dvakrát po sebe nemôžete hrať tou istou časťou tela. Rôzne časti nohy sa berú ako tá istá končatina, takže je potrebné to striedať. Aj útoky na súperovu polovicu stola je potrebné variovať. Raz to musí byť hlavou, inokedy nohou či ramenom.

Do popredia idú najmä dvojice - mužské, ženské i zmiešané. Berie sa to ako tímový šport, vďaka čomu zrejme aj Medzinárodný olympijský výbor na to prihliada viac.

Aký bol váš prvý kontakt s teqballom? Čo nasledovalo potom?

S otcom sme ho videli na letisku v Budapešti. Najprv sme sa začali venovať predaju stolov. Potom sme boli oslovení, či by sme nechceli rozvíjať teqball ako šport. Rozbehli sme to v roku 2020, ale krátko na to prišiel covid. Obmedzenia boli dosť tvrdé, pričom teqball je indoorový šport.