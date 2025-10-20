Vracia sa po takmer troch rokoch. Zverev nastúpi za Nemecko v Davis Cupe

BERLÍN. Nemecký tenista Alexander Zverev bude po takmer troch rokoch opäť reprezentovať svoju krajinu v Davisovom pohári. V novembri povedie nemecký tím na finálovom turnaji v Bologni.
Okrem olympijského šampióna z OH 2020 v Tokiu figurujú v nemeckom výbere Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann a debloví špecialisti Kevin Krawietz s Timom Pützom.
„Teší ma, že Sascha bude po dlhom čase opäť súčasťou nášho daviscupového tímu. Vďaka jeho kvalitám máme väčšie šance dosiahnuť úspešne výsledky," uviedol pre agentúru DPA nemecký kapitán Michael Kohlmann.