Swiatekovej úžasná šnúra nemá konca. V ženskom tenise bola naposledy pred 30 rokmi

CINCINNATI. Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Wimbledonská šampiónka zdolala v pozícii nasadenej trojky Rusku Anastasiu Potapovovú 6:1, 6:4.
Rodáčky z Varšavy ukazuje počas ostatných rokov nevídanú konzistentnosť. Vďaka víťazstvu nad Potapovovou predĺžila svoju sériu turnajov, do ktorých vstúpila víťazne už na neuveriteľné číslo 64.
Poslednou hráčkou, ktorej sa to podarilo, bola legendárna Američanka Monica Selesová medzi turnajmi vo Washingtone 1990 a Oaklandom 1996.
Zaujímavosťou je, že turnaj v Cincinnati je jedným z dvoch kategórie 1000, v ktorom ešte nebolo vo finále. V rokoch 2023 a 2024 vypadla v semifinále.
Ďalej ide aj šiesta nasadená domáca Američanka Madison Keysová. Šampiónka Australian Open zvíťazila nad Nemkou Evou Lysovou 1:6, 6:3, 7:6 (1).
WTA Cincinnati 2025
Dvojhra - 2. kolo:
Madison Keysová (USA-6) - Eva Lysová (Nem.) 1:6, 6:3, 7:6 (1)
Taylor Townsendová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-13) 6:2, 6:4
Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Leylah Fernandezová (Kan.-21) 6:3, 6:3
Sorana Cirsteová (Rum.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 7:6 (4), 2:6, 6:4
Aoi Itová (Jap.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27) 6:1, 4:6, 6:4
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4
Marta Kosťuková (Ukr.-25) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:0, 6:1