Sústreď sa, len bojuj, vravela si Bieloruska Sobolenková. Postúpila zo skupiny

FORT WORTH. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaistila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worthe.

V skupine Nancy Richeyovej zdolala Američanku Jessicu Pegulovú 6:3, 7:5. Postup zo skupiny si už skôr vybojovala Maria Sakkariová z Grécka, ktorá zdolala druhú nasadenú Ons Jabeurovú z Tuniska 6:2, 6:3.

Jabeurová by si triumfom zaistila postup, no v zápase so Sakkariovou mala až 31 nevynútených chýb a nedarilo sa jej ani na podaní.

Naopak Grékyňa mala úspešnosť prvého podania 70 percent oproti 51 percentám Jabeurovej, pri druhom podaní bol rozdiel 82 percent oproti 61 percentám.