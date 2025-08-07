    Z voľnej karty až do finále. Senzáciou turnaja v Montreale je domáca tínedžerka

    Victoria Mboková
    Victoria Mboková (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|7. aug 2025 o 08:00
    ShareTweet0

    Proti favorizovanej Rybakinovej odvrátila mečbal a zápas otočila.

    MONTREAL. Japonská tenistka Naomi Osaková a domáca Kanaďanka Victoria Mboková postúpili do finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Montreale.

    Osemnásťročná Mboková si zabezpečila premiérovú účasť vo finále na okruhu víťazstvom nad deviatou nasadenou Kazaškou Jelenou Rybakinovou v troch setoch 1:6, 7:5, 7:6 (4). Osaková zdolala turnajovú šestnástku Claru Tausonovú z Dánska 6:2, 7:6 (9).

    Držiteľka voľnej karty Mboková opäť čerpala energiu z domáceho publika a aj vďaka nadšeným fanúšikom dokázala prekonať bolestivé zranenie pravého zápästia, ktoré utrpela v treťom sete svojho prvého semifinále na turnaji WTA 1000. V druhom sete dokonca odvrátila mečbal Rybakinovej.

    „Po tom páde som nebola v najlepšej nálade. Som však rada, že som zachovala pokoj a v správnych momentoch som bola trpezlivá. Bol to neuveriteľný zápas, ďakujem všetkým za podporu,“ povedala Mboková podľa agentúry AP priamo na kurte vo francúzštine.

    VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Rybakinová

    Môže sa stať treťou Kanaďankou s titulom na domácej pôde v Open ére.

    Mboková začala sezónu mimo top 300, ale vďaka výsledkom sa pred turnajom v Montreale prepracovala na 85. miesto. Bez ohľadu na výsledok zápasu s Osakovou, má isté miesto v prvej štyridsiatke.

    Štvornásobná grandslamová šampiónka Osaková dosiahla svoj najlepší výkon na turnaji WTA 1000 od postupu do finále v Miami v roku 2022.

    Vtedy na konci sezóny na 15 mesiacov prestala s tenisom a v júli 2023 sa jej narodila dcéra Shai. Usiluje sa o svoj ôsmy titul v kariére a prvý od Australian Open 2021.

    „Som naozaj veľmi šťastná a nadšená, že môžem hrať finále na tvrdom povrchu,“ uviedla 27-ročná Japonka, ktorá si uvedomuje, že ju vo finále čaká nabudená súperka: „Hrala zápas pred nami. Sledovala som ju a bolo naozaj pôsobivé pozerať, ako dokázala zachovať pokoj.“

    WTA Montreal

    dvojhra - semifinále:

    Victoria Mboková (Kan.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 1:6, 7:5, 7:6 (4)

    Naomi Osaková (Jap.) - Clara Tausonová (Dán.-16) 6:2, 7:6 (9)

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    Zverev neuspel v pozícii nasadenej jednotky. V Toronte zlyhal na rakete Rusa
    dnes 08:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Z voľnej karty až do finále. Senzáciou turnaja v Montreale je domáca tínedžerka