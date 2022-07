Češka dosiahla na Wimbledone životný úspech, postúpila aj dvojnásobná matka

"Ani neviem, čo mám povedať. Nechápem, ako som sa sem dostala a ako som odohrala tento zápas. Postup do štvrťfinále Wimbledonu je ako sen," uviedla v rozhovore priamo na kurte Bouzková, ktorej grandslamovým maximom bolo doposiaľ druhé kolo.

V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi treťou nasadenou Tunisankou Ons Jabeurovou a Belgičankou Elise Mertensovou.

V osemfinále zdolala na tráve All England Clubu Francúzku Caroline Garciovú 7:5, 6:2 a dosiahla životný úspech.

Vo štvrťfinále sa stretne so svojou krajankou Jule Niemeierovou, ktorá si poradila s Britkou Heather Watsonovou 6:2, 6:4.

Mariová po triumfe nad Ostapenkovou ďakovala fanúšikom. "Publikum bolo dnes fantastické, nemám slov. Ďakujem divákom za podporu a za to, že mi až do konca zápasu verili," povedala dojatá Nemka, ktorá sa dostala prvýkrát do grandslamového singlového štvrťfinále iba 15 mesiacov po tom, ako priviedla na svet dcéru Ceciliu.

"Som hrdá na to, že som dvojnásobná mama. Materstvo je tá najlepšia vec na svete. Moje deti milujem."