Slovenským tenistkám nepraje počasie. Pohánková úvodný zápas nedohrala

Mia Pohánková (Autor: Slovenský tenisový zväz)
TASR|7. apr 2026 o 20:19 (aktualizované 7. apr 2026 o 21:28)
Úvodný zápas slovenských tenistiek v A-skupine na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej proti Srbsku prerušili pre dážď a dohrajú ho v stredu od 11.00 SELČ.

Slovenská dvojka Mia Pohánková prehrávala na antuke v portugalskom Oeirase s Teodorou Kostovičovovu 4:6, 0:3, keď prišlo k prerušeniu.

Nepriaznivé počasie a rozmočený kurt neumožnili duel v utorok dohrať. V prvom sete nevyužila slovenská singlová debutantka vedenie 4:2.

V druhej dvojhre mali proti sebe nastúpiť tímové jednotky Rebecca Šramková a Lola Radivojevičová.

Do štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták pár Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková. V srbskom tíme by sa po boku svetovej deblovej osmičky Aleksandry Kruničovej mala predstaviť Natalija Seničová.

V druhom dueli A-skupiny vedú Chorvátky nad Litvou 1:0 zásluhou Petry Marčinkovej. Slovenky by mali v stredu nie skôr ako od 16.00 SELČ odohrať aj druhý zápas.

V prípade triumfu nad Srbkami nastúpia proti víťazovi stretnutia Chorvátsko - Litva. V prípade prehry so Srbskom proti zdolanému tímu zo súboja medzi Chorvátkami a Litovčankami.

