Klein prekvapivo nie je jednotkou tímu. Francúzi sú proti Slovákom favoritom na postup

Na snímke zľava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
Na snímke zľava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol. (Autor: TASR)
TASR|6. feb 2026 o 12:55
ShareTweet0

V úvodnej dvojhre zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára nastúpi Alex Molčan.

Francúzska tenisová dvojka Arthur Rinderknech a slovenská jednotka Alex Molčan nastúpia v sobotu o 14.30 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára.

V druhom singli si na tvrdom povrchu v Le Portel zmerajú sily Arthur Rinderknech a Norbert Gombos. Rozhodol o tom piatkový žreb.

Nedeľňajší program v hale Le Chaudron otvorí o 13.30 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti páru Lukáš Klein, Miloš Karol.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos.

Víťaz duelu postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni.

Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu z duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.

žreb duelu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára

Francúzsko - Slovensko

sobota: 14.30 h Alexandre Müller - Alex Molčan, Arthur Rinderknech - Norbert Gombos

nedeľa: 13.30 h Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš KLein, Miloš Karol

Rinderknech - Molčan

Müller - Gombos

Davis Cup

    Na snímke zľava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
    Na snímke zľava slovenskí daviscupoví reprezentanti Lukáš Klein a Miloš Karol.
    Klein prekvapivo nie je jednotkou tímu. Francúzi sú proti Slovákom favoritom na postup
    dnes 12:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Davis Cup»Klein prekvapivo nie je jednotkou tímu. Francúzi sú proti Slovákom favoritom na postup