Klein prekvapivo nie je jednotkou tímu. Francúzi sú proti Slovákom favoritom na postup

Francúzska tenisová dvojka Arthur Rinderknech a slovenská jednotka Alex Molčan nastúpia v sobotu o 14.30 h proti sebe v úvodnej dvojhre zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára.
V druhom singli si na tvrdom povrchu v Le Portel zmerajú sily Arthur Rinderknech a Norbert Gombos. Rozhodol o tom piatkový žreb.
Nedeľňajší program v hale Le Chaudron otvorí o 13.30 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti páru Lukáš Klein, Miloš Karol.
Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos.
Víťaz duelu postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni.
Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu z duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.
žreb duelu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára
Francúzsko - Slovensko
sobota: 14.30 h Alexandre Müller - Alex Molčan, Arthur Rinderknech - Norbert Gombos
nedeľa: 13.30 h Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert - Lukáš KLein, Miloš Karol
Rinderknech - Molčan
Müller - Gombos