Wimbledon obhajuje zákaz hrať Rusom a Bielorusom. Lepšia možnosť nebola

Šéf All England Clubu (AELTC) Ian Hewitt povedal, že zákaz dlho a podrobne zvažovali. "Dlho sme zvažovali dostupné možnosti. V skutočnosti sme mali len dve. Odmietnutie prihlášok alebo ich povolenie s konkrétnym vyhlásením odsudzujúcim inváziu od jednotlivých hráčov.

Zvažovali sme širokú škálu faktorov. Po prvé, ak by sme aj prijali prihlášky s písomným vyhlásením, riskovali by sme, že v prípade úspechu, alebo len samotnej účasti, by boli zneužité propagandistickou mašinériou ruského režimu.

To sme nemohli akceptovať. Po druhé, máme povinnosť zabezpečiť, aby naše konanie žiadnym spôsobom neohrozilo hráčov a ich rodiny. Veľmi ľutujeme dôsledky, ktoré bude mať naše rozhodnutie na dotknutých.