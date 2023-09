Padla na kolená, bola vyčerpaná. Hrunčáková napokon zvládla maratónsky duel

KANTON. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Kantone.

VIDEO: Viktória Hrunčáková postúpila v Kantone do štvrťfinále

Zápas sa skončil o 23:45 h miestneho času.

"Bol to úžasný zápas, ozajstný maratón. Som veľmi šťastná, že som vyhrala tento zápas, pretože to bolo nesmierne náročné. Niekedy je lucky loserka skutočne šťastná. Do ostatných dvoch zápasov som dala všetko," povedala.