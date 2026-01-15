Macháč potvrdzuje pozíciu nasadeného hráča. V Adelaide postúpil do semifinále

Český tenista Tomáš Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v austrálskom Adelaide.
Vo štvrťfinále zdolal v pozícii ôsmeho nasadeného hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.
Jeho súperom bude dvojka pavúka Američan Tommy Paul, ktorý zdolal domáceho Aleksandara Vukica 6:3, 6:2.
Najvyššie nasadený Španiel Alejandro Davidovich Fokina vyradil turnajovú päťku Monačana Valentina Vacherota v dvoch setoch 7:6 (4), 6:2.
Davidovich Fokina sa v semifinále stretne s Francúzom Ugom Humbertom.
ATP Adelaide
dvojhra - štvrťfinále:
Tommy Paul (USA-2) - Aleksandar Vukic (Aus.) 6:3, 6:2
Ugo Humbert (Fr.) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:0, 6:3
Tomáš Macháč (ČR-8) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-1) - Valentin Vacherot (Mon.-5) 7:6 (4), 6:2