    Macháč potvrdzuje pozíciu nasadeného hráča. V Adelaide postúpil do semifinále

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. jan 2026 o 10:34
    Jeho ďalším súperom bude dvojka pavúka.

    Český tenista Tomáš Macháč postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP 250 v austrálskom Adelaide.

    Vo štvrťfinále zdolal v pozícii ôsmeho nasadeného hráča Španiela Jaumeho Munara v dvoch setoch 6:4, 6:4.

    Jeho súperom bude dvojka pavúka Američan Tommy Paul, ktorý zdolal domáceho Aleksandara Vukica 6:3, 6:2.

    Najvyššie nasadený Španiel Alejandro Davidovich Fokina vyradil turnajovú päťku Monačana Valentina Vacherota v dvoch setoch 7:6 (4), 6:2.

    Davidovich Fokina sa v semifinále stretne s Francúzom Ugom Humbertom.

    ATP Adelaide

    dvojhra - štvrťfinále:

    Tommy Paul (USA-2) - Aleksandar Vukic (Aus.) 6:3, 6:2

    Ugo Humbert (Fr.) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:0, 6:3

    Tomáš Macháč (ČR-8) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:4

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-1) - Valentin Vacherot (Mon.-5) 7:6 (4), 6:2

    dnes 10:34
