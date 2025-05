Alcaraz stratil v Paríži prvý set, ale postup si postrážil. Ruuda zradilo koleno

PARÍŽ. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa na grandslamovom turnaji Roland Garros prepracoval do 3. kola.

Obhajca titulu a druhý nasadený hráč prešiel cez Maďara Fábiána Marozsána v štyroch setoch 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Štvornásobného grandslamového šampióna jeden neúspešný set po zápase nemrzel.

„Bol to skvelý zápas. V prvom sete som hral dobre, sebavedomo. V druhom sa súper výrazne zlepšil, hral aktívne a neurobil takmer žiadnu chybu. Nebolo jednoduché sa s tým vyrovnať, no dokázal som to hodiť za hlavu a ešte sa zlepšiť,“ pochvaľoval si Alcaraz podľa oficiálnej stránky ATP.