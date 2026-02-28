    Nasadená štvorka v Austine postúpila do semifinále, trápila ju ruská súperka

    Peyton Stearnsová
    Peyton Stearnsová (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|28. feb 2026 o 09:13
    Američanka triumfovala v troch setoch.

    Americká tenistka Peyton Stearnsová postúpila do semifinále na domácom turnaji WTA v Austine.

    Vo štvrťfinále vyhrala v pozícii nasadenej štvorky nad Ruskou Oksanou Selechmetevovou v troch setoch 6:1, 5:7 a 7:5.

    WTA Austin

    dvojhra - štvrťfinále:

    Kimberly Birrellová (Austr.) - Ajla Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:3

    Taylor Townsendová (USA) - Rebeka Masárová (Švajč.) 5:7, 6:2, 6:2

    Peyton Stearnsová (USA-4) - Oksana Selechmetevová (Rus.) 6:1, 5:7, 7:5

    Ashlyn Kruegerová (USA) - Jüan Jüe (Čína) 7:6 (5), 6:4

