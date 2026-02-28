Nasadená štvorka v Austine postúpila do semifinále, trápila ju ruská súperka

Americká tenistka Peyton Stearnsová postúpila do semifinále na domácom turnaji WTA v Austine.
Vo štvrťfinále vyhrala v pozícii nasadenej štvorky nad Ruskou Oksanou Selechmetevovou v troch setoch 6:1, 5:7 a 7:5.
WTA Austin
dvojhra - štvrťfinále:
Kimberly Birrellová (Austr.) - Ajla Tomljanovicová (Austr.) 6:3, 6:3
Taylor Townsendová (USA) - Rebeka Masárová (Švajč.) 5:7, 6:2, 6:2
Peyton Stearnsová (USA-4) - Oksana Selechmetevová (Rus.) 6:1, 5:7, 7:5
Ashlyn Kruegerová (USA) - Jüan Jüe (Čína) 7:6 (5), 6:4