VIDEO: Sinnerov návrat sledovali plné tribúny. V domácom Ríme sa uviedol víťazne

RÍM. Talianskemu tenistovi Jannikovi Sinnerovi vyšiel návrat do súťažného kolotoča po vypršaní trojmesačného dištancu za doping.

Ten trval od 9. februára do 4. mája. Sinner prišiel o podujatia Masters 1000 v Indian Wells, Miami i Monte Carle.

„Je to vynikajúci pocit byť opäť na kurte v súťažnom zápase, na tento moment som čakal dlho. Som veľmi šťastný, že môj návrat mal víťaznú príchuť.

V niektorých fázach zápasu som hral lepšie, v iných horšie, no o to až tak nešlo. Dnes to bol pre mňa v každom prípade pozoruhodný deň," uviedol dvojnásobný šampión Australian Open pre akreditované médiá.

V ďalších zápasoch Španiel Jaume Munar nedal šancu nasadenej dvanástke Benovi Sheltonovi, nad Američanom zvíťazil hladko 6:2, 6:1.