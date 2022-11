Djokovič je krok od vyrovnania Federerovho rekordu. Je vo finále Turnaja majstrov

V jeho koncovke slávil úspech Djokovič, ktorý za stavu 6:5 zahral víťazný forhendový longlajn. Fritz sa rýchlo otriasol, hneď na začiatku druhého dejstva zobral Djokovičovi servis a za stavu 5:3 a 30:0 bol blízko k tomu, aby si vynútil rozhodujúci set.

Djokovič však vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk, v ktorom premenil druhý mečbal.

"Dnes som sa na kurte necítil komfortne a bojoval som o to, aby som prežil. Vedel som, že to bude náročné, pretože Taylor má skvelé podanie. Dôležité bolo, že som vyhral prvý set.

V druhom dejstve hral Taylor veľmi dobre, no podarilo sa mi ho dotiahnuť do tajbrejku, v ktorom ma podržalo podanie. Urobím všetko pre to, aby som získal prvý titul na Turnaji majstrov od roku 2015. Som hladný po úspechu," uviedol Srb v pozápasovom interview.