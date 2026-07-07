    Nestratil ani set. Sinner môže o finále bojovať opäť proti Djokovičovi

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. júl 2026 o 16:57 (aktualizované 7. júl 2026 o 17:23)
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    V druhom dejstve obaja hráči kvalitne podávali a tak k slovu prišiel tajbrejk.

    Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6 (4), 6:3.

    Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi sedemnásobným wimbledonským šampiónom Srbom Novakom Djokovičom a tretím nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom Aliassimeom.

    O osude prvého setu zápasu medzi Sinnerom a Struffom rozhodol Talianov brejk za stavu 5:5.

    V druhom dejstve obaja hráči na tráve All England Clubu kvalitne podávali a tak k slovu prišiel tajbrejk, v ktorého koncovke mal navrch líder svetového rebríčka ATP.

    V treťom sete Sinner v ôsmom geme prelomil podanie Struffa a pri vlastnom servise v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal.

    „Ďakujem, že ste mi to pripomenuli,“ zažartoval Sinner v pozápasovom interview po triumfe nad Struffom.

    „Po turnaji v Paríži sme sa snažili analyzovať, kde nastala chyba a prečo prišiel z mojej strany taký kolaps. Dnes to bol pre mňa veľký test, no zvládol som ho, na dvorci som sa cítil komfortne,“ dodal Talian.

    Wimbledon 2026

    Dvojhra mužov - štvrťfinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Jan Lennard Struff (Nem.) 7:5, 7:6 (4), 6:3

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Nestratil ani set. Sinner môže o finále bojovať opäť proti Djokovičovi
    dnes 16:57
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