Nestratil ani set. Sinner môže o finále bojovať opäť proti Djokovičovi

Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Nemca Jana-Lennarda Struffa 7:5, 7:6 (4), 6:3.
Jeho semifinálovým súperom bude víťaz duelu medzi sedemnásobným wimbledonským šampiónom Srbom Novakom Djokovičom a tretím nasadeným Kanaďanom Felixom Augerom Aliassimeom.
O osude prvého setu zápasu medzi Sinnerom a Struffom rozhodol Talianov brejk za stavu 5:5.
V druhom dejstve obaja hráči na tráve All England Clubu kvalitne podávali a tak k slovu prišiel tajbrejk, v ktorého koncovke mal navrch líder svetového rebríčka ATP.
V treťom sete Sinner v ôsmom geme prelomil podanie Struffa a pri vlastnom servise v ďalšej hre premenil hneď prvý mečbal.
„Ďakujem, že ste mi to pripomenuli,“ zažartoval Sinner v pozápasovom interview po triumfe nad Struffom.
„Po turnaji v Paríži sme sa snažili analyzovať, kde nastala chyba a prečo prišiel z mojej strany taký kolaps. Dnes to bol pre mňa veľký test, no zvládol som ho, na dvorci som sa cítil komfortne,“ dodal Talian.
Wimbledon 2026
Dvojhra mužov - štvrťfinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Jan Lennard Struff (Nem.) 7:5, 7:6 (4), 6:3