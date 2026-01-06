Belgicko sa hladko prebojovalo do štvrťfinále, Talianom sa postup nepodaril

Tenisti Belgicka zdolali na United Cupe v Sydney tím Kanady 3:0. Tento triumf im zabezpečil víťazstvo v B-skupine a postup do štvrťfinále. Rovnako postúpili aj Austrálčania po víťazstve nad Čechmi 2:1.
V prvej dvojhre najskôr Zizou Bergs zdolal svetovú päťku Felixa Augera-Aliassimeho 6:4, 6:2.
Druhý bod pridala Elise Mertensová po víťazstve nad Victoriou Mbokovou 6:3, 3:6, 6:3. V záverečnej štvorhre potom Bergs s Mertensovou zdolali pár Cleeve Harper, Mboková 6:3, 3:6, 10:5.
Šancu na postup živilo aj Taliansko, ale potrebovalo zdolať Francúzsko 3:0. Škrt cez rozpočet mu však pripravil v prvej dvojhre Arthur Rinderknech, keď zdolal Stefana Cobolliho 6:7, 7:6 a 7:5 a hoci zvyšné dva zápasy Taliani zvládli, z turnaja vypadli.
Postup si po dráme vybojovali aj domáci Austrálčania. Maya Jointová najskôr podľahla Barbore Krejčíkovej 4:6 a 1:6, ale Alex de Minaur po triumfe nad Jakubom Menšíkom 6:4 a 6:1 vyrovnal.
V rozhodujúcej štvorhre de Minaur spolu so Storm Hunterovou zdolali pár Miriam Škochová, Dalibor Svrčina 6:2, 6:3.
Medzi osem najlepších však napokon prenikli aj Česi ako najlepší tím z druhého miesta zo Sydney. V boji o semifinále narazia vo štvrtok na Belgicko.
United Cup - 6. január:
B-skupina (Sydney):
Belgicko - Kanada 3:0
Zizou Bergs - Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:2
Elise Mertensová - Victoria Mboková 6:3, 3:6, 6:3
Zizou Bergs, Elise Mertensová - Cleeve Harper, Victoria Mboková 6:3, 3:6, 10:5
C-skupina (Perth):
Taliansko - Francúzsko 2:1
Stefano Cobolli - Arthur Rinderknech 7:6 (4), 6:7 (5), 5:7
Jasmine Paoliniová - Leolia Jeanjeanová 6:2, 6:3
Sara Erraniová/Andrea Vavassori - Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová/Edouard Roger-Vasselin 7:6 (6), 7:6 (6)
D-skupina (Sydney):
Austrália - Česko 2:1
Maya Jointová - Barbora Krejčíková 4:6, 1:6
Alex de Minaur - Jakub Menšík 6:4, 6:1
Storm Hunterová, Alex de Minaur - Miriam Škochová, Dalibor Svrčina 6:2, 6:3