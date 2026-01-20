Ďalší nasadený hráč skončil hneď v úvode. Musetti ide po skreči súpera ďalej

Americký tenista Ethan Quinn postúpil do druhého kola dvojhry grandslamového turnaja Australian Open, keď vyradil nasadenú 23-ku Holanďana Tallona Griekspoora v troch setoch 6:2, 6:3 a 6:2.
Ďalej ide aj Talian Lorenzo Musetti, jeho súper Belgičan Raphael Collignon skrečoval duel za stavu 4:6, 7:6 (3), 7:5 a 3:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Musetti - Collignon
„Nie som rád, keď takto končia zápasy. Raphael si zaslúži potlesk za to, že odohral skvelý zápas. Verím, že bude čoskoro v poriadku. Čo sa týka mňa, trochu som sa trápil s tým, aby som našiel rytmus.
Míňal som množstvo ľahkých striel. Bojoval som a po náročnom druhom sete som už potom hral veľmi dobre. Zlepšil som sa a som rád z víťazstva,“ povedala po postupe nasadená päťka mužského pavúka.
Takmer tri hodiny potrebovala na postup nasadená osmička Američan Ben Shelton, napokon zdolala Francúza Uga Humberta 6:3, 7:6 (2) a 7:6 (5).
VIDEO: Zostrih zápasu Shelton - Humbert
„Bol som veľmi pokojný, ale vedel som, že kdekoľvek by som s Ugom hral, tak to bude náročné. Koncentroval som sa na svoje veci a to, v čom sa chcem zlepšiť. Postupom stretnutia som napredoval, v neskoršej fáze to bol z mojej strany lepší tenis.
Verím, že to takto bude pokračovať v priebehu turnaja,“ prezradil Shelton po úspechu na úvod turnaja.
Australian Open 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Luciano Darderi (Tal.-22) - Cristian Garin (Čile) 7:6 (5), 7:5, 7:6 (3)
Lorenzo Sonego (Tal.) - Carlos Taberner (Šp.) 6:4, 6:0, 6:3
Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Raphael Collignon (Bel.) 4:6, 7:6 (3), 7:5, 3:2 - skreč
Ethan Quinn (USA) - Tallon Griekspoor (Hol.-23) 6:2, 6:3, 6:2
Sebastian Baez (Arg.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
Ben Shelton (USA-8) - Ugo Humbert (Fr.) 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5)
Eliot Spizzirri (USA) - Joao Fonseca (Braz.-28) 6:4, 2:6, 6:1, 6:2
Karen Chačanov (Rus.-15) - Alex Michelsen (USA) 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3
Nishesh Basavareddy (USA) - Christopher O'Connell (Austr.) 4:6, 7:6 (7), 6:7 (3), 6:2, 6:3
Jakub Menšík (ČR-16) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 7:5, 4:6, 2:6, 7:6 (1), 6:3