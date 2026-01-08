Česko na United Cupe končí vo štvrťfinále. Belgicku podľahlo po dvojhrách

United Cup 2026 - štvrťfinále
Česko - Belgicko 1:2
Jakub Menšík - Zizou Bergs 2:6, 6:7 (4:7)
Barbora Krejčíková - Elise Mertensová 7:5, 1:6, 5:7
Greet Minnenová, Sander Gille - Linda Fruhvirtová, Dalibor Svrčina 7:6 (13), 3:6, 3:10
Českí tenisti na vlaňajšie semifinále na United Cupe nenadviazali. V dnešnom štvrťfinále súťaže miešaných družstiev v Sydney prehrali s Belgickom už po dvojhrách.
Najprv Jakub Menšík podľahol 2:6 a 6:7 Zizou Bergsovi a potom Barbora Krejčíková po boji 7:5, 1:6, 5:7 Elise Mertensovej.
Rozhodnutý zápas zakončila miešaná štvorhra, v ktorej nastúpili Dalibor Svrčina a prvýkrát na turnaji Linda Fruhvirtová a zvíťazili nad dvojicou Greet Minnenová a Sander Gille 6:7 (13), 6:3, 10:3.
Tím kapitána Jiřího Nováka predtým v základnej skupine porazil 3:0 Nórsko a podľahol 1:2 domácej Austrálii. Vlani výber vedený Tomášom Macháčom a Karolínou Muchovou vypadol v semifinále s neskoršími celkovými víťazmi USA. Belgicko sa v semifinále stretne so Švajčiarskom.
Osemnásty hráč rebríčka Menšík v úvodnom sete na svetovú dvadsiatku Bergsa nestačil. Dvadsaťšesťročný Belgičan mu v treťom game zobral servis, vo výmenách mal jasnú prevahu a českému mladíkovi dovolil len dve hry.
Druhý set bol vyrovnaný do siedmeho gamu, v ktorom Menšík urobil dve dvojchyby a znovu prišiel o podanie.
Bergs sa potom dostal do vedenia 5:3, ale dlho nemohol dotiahnuť zápas do víťazného konca. Trápil sa na servise, naopak Menšík odohral svoju najlepšiu pasáž v tomto zápase.
Za stavu 4:5 český tenista premenil brejkbol vďaka "prasiatku", vzápätí síce znova o podanie prišiel, ale v dvanástom game odvrátil mečbal a vynútil si tie-break. V skrátenej hre bol Bergs pri svojom servise neomylný a Menšíkovo jediné zaváhanie rozhodlo o tom, že vyhral 7:4 a získal pre Belgicko prvý bod.
Bergs si na United Cupe pripísal druhú výhru nad hráčom z elitnej dvadsiatky. V skupine porazil svetovú dvojku Felixa Augera-Aliassimeho z Kanady. Uznal, že sa v závere duelu s Menšíkom dostal pod psychický tlak.
"Bol som stiahnutý, cúval som, hral som defenzívne. Takže to na konci bolo veľké trápenie. Som strašne šťastný za seba aj za tím," povedal Slota.
Česi potom museli spoliehať na dvojnásobnú grandslamovú šampiónku Krejčíkovú, ktorú čakala devätnásta hráčka rebríčka Mertensová. Prvýkrát sa medzi profesionálkami stretli v súťažnom dueli vo dvojhre, obe na tohtoročnom United Cupe doteraz neprehrali.
Vyrovnaný prvý set rozhodla Krejčíková brejkom v jedenástom game. Dostala sa do vedenia 6:5 a potom nadviazala na suverénne vystúpenie na servise v priebehu celej sady. Dvanásty game vyhrala čistou hrou aj s prispením troch es, to posledné dala na setbol z druhého podania.
Potom sa ale karta obrátila. Krejčíková v druhej sade vypadla z rytmu, dvakrát stratila servis a rýchlo prehrávala 0:5. Potom si podanie udržala a odvrátila "kanára", no Mertensová bez problémov set dotiahla a vynútila si rozhodujúce dejstvo.
Hneď v jeho úvode si hráčky vymenili brejk a potom si dlho vlastný servis držali. Rozhodnutie priniesol jedenásty game, v ktorom Krejčíková štyrmi chybami za sebou vrátane desiatej dvojchyby v zápase o podanie prišla a Mertensová potom duel dopodávala čistou hrou.
"Som šťastná, že som to dokázala otočiť. Bolo to 1: 0 pre Belgicko, takže som mohla hrať uvoľnene, vďaka Zizuovi, "povedala víťazka.