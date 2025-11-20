    Česi mohli rozhodnúť už vo dvojhrách. Španieli si vynútili deblovú drámu

    Český daviscupový tím
    Český daviscupový tím (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. nov 2025 o 14:24
    ShareTweet0

    Za Česko nastúpia vo štvorhre Macháč a Pavlásek.

    Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále

    Španielsko - Česko 1:1 po dvojhrách

    Pablo Carreno Busta - Jakub Menšík 5:7, 4:6

    Jaume Munar - Jiří Lehečka 6:3, 6:4

     Španielski tenisti vyrovnali stav štvrťfinálového zápasu na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni s Českom na 1:1. 

    O úvodný bod pre české farby sa vo štvrtok postaral Jakub Menšík, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 7:5, 6:4.

    Následne zariadil vyrovnanie Jaume Munar, ktorý si v druhom singli poradil s Jiřím Lehečkom takisto v dvoch setoch 6:3, 6:4.

    O postupujúcom tak mala rozhodnúť záverečná štvorhra, v nej mali zabojovať Marcel Granollers s Pedrom Martinezom Porterom proti Tomášovi Macháčovi a Adamovi Pavláskovi.

    Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.

    Tenis

    Tenis

    Český daviscupový tím
    Český daviscupový tím
    Česi mohli rozhodnúť už vo dvojhrách. Španieli si vynútili deblovú drámu
    dnes 14:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Česi mohli rozhodnúť už vo dvojhrách. Španieli si vynútili deblovú drámu