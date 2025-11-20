Česi mohli rozhodnúť už vo dvojhrách. Španieli si vynútili deblovú drámu

Finálový turnaj Davisovho pohára - štvrťfinále
Španielsko - Česko 1:1 po dvojhrách
Pablo Carreno Busta - Jakub Menšík 5:7, 4:6
Jaume Munar - Jiří Lehečka 6:3, 6:4
Španielski tenisti vyrovnali stav štvrťfinálového zápasu na finálovom turnaji Davisovho pohára v Bologni s Českom na 1:1.
O úvodný bod pre české farby sa vo štvrtok postaral Jakub Menšík, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 7:5, 6:4.
Následne zariadil vyrovnanie Jaume Munar, ktorý si v druhom singli poradil s Jiřím Lehečkom takisto v dvoch setoch 6:3, 6:4.
O postupujúcom tak mala rozhodnúť záverečná štvorhra, v nej mali zabojovať Marcel Granollers s Pedrom Martinezom Porterom proti Tomášovi Macháčovi a Adamovi Pavláskovi.
Víťazný tím narazí v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko - Argentína.