Djokoviča potrápil mladík s českými koreňmi. Pôsobil unavene, zápas musel otáčať

    Srbský tenista Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. aug 2025 o 20:28
    Z turnaja odstúpil vlaňajší semifinalista.

    NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V 2. kole zdolal v pozícii nasadenej sedmičky domáceho Američana Zacharyho Svajdu 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1.

    Ďalej ide aj dvadsiaty nasadený Čech Jiří Lehečka po triumfe 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 nad Argentínčanom Thomasom Martinom Etcheverrym. Piaty nasadený vlaňajší semifinalista Brit Jack Draper odstúpil z turnaja pre zranenie.

    Djokovič pôsobil v prvom sete duelu s Američanom s českými koreňmi unaveným dojmom, robil veľa nevynútených chýb a v tajbrejku ťahal za kratší koniec. Druhé dejstvo získal vo svoj prospech vďaka brejku vo štvrtom geme.

    V treťom viedol 22-ročný Svajda 3:1, no Djokovič následne uhral osem gemov za sebou a definitívne zlomil odpor Američana.

    V 3. kole nastúpi proti víťazovi súboja medzi Britom Cameronom Norriem a Argentínčanom Franciscom Comesanom.

    „Nie som príliš spokojný s mojím výkonom v prvej časti zápasu. Zachary hral veľmi dobre, škoda, že potom ho začali trápiť zdravotné problémy, ktoré ho limitovali pri podaní. Zaslúži si však uznanie, že duel dohral.

    ﻿Chýba mi zápasová prax. Dúfam, že sa postupne dostanem do správneho rytmu. Je ťažké stále hrať na najvyššej úrovni," uviedol Djokovič v pozápasovom interview.

    Novak Djokovič (Srb.-7) - Zachary Svajda (USA) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 6:1

    Jiří Lehečka (ČR-20) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4

    Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V. Brit.-5) - bez boja

