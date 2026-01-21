VIDEO: Alcaraz až časom získal prevahu nad súperom. Ďalej aj trojnásobný finalista

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.
Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP zvíťazil v 2. kole nad Nemcom Yannickom Hanfmannom 7:6 (4), 6:3, 6:2.
Alcaraz, ktorý sa zatiaľ v Melbourne dostal najďalej do štvrťfinále, sa proti protivníkovi rozbiehal pomalšie.
Prehrával 1:3, úvodný set vybojoval až v tajbrejku, až časom dokázal nad 102. hráčom poradia ATP získať prevahu.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Hanfmann
„Vedel som, že to bude náročný zápas. Už som proti Yannickovi v minulosti hral, dokáže predvádzať tenis vysokej úrovne.
Začiatok duelu nebol z mojej strany optimálny, nemal som až taký cit pre loptičku. Súper do toho pálil z forhendu i bekhendu. Dôležité bolo, že som vyhral tajbrejk prvého setu," uviedol v pozápasovom interview 22-ročný Španiel. Alcaraz sa môže stať najmladším hráčom, ktorý zavŕši kariérny Grand Slam.
VIDEO: Alcaraz po zápase
Aj Rus Daniil Medvedev postúpil na úvodnom podujatí veľkej štvorky medzi elitnú 32-ku. Trojnásobný melbournský finalista v 2. kole zdolal v pozícii nasadenej jedenástky Francúza Quentina Halysa 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2.
Po päťsetovej dráme ide ďalej aj Španiel Alejandro Davidovich Fokina, ten v pozícii štrnástky pavúka zdolal Reillyho Opelku z USA 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4. Portugalčan Nuno Borges zasa prešiel cez domáceho Jordana Thompsona 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.
Australian Open 2026
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-14) - Reilly Opelka (USA) 6:3, 7:6 (3), 5:7, 4:6, 6:4
Corentin Moutet (Fr.-32) - Michael Zheng (USA) 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 skreč.
Learner Tien (USA-25) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:2, 5:7, 6:1, 6:0
Nuno Borges (Port.) - Jordan Thompson (Aus.) 6:7 (9), 6:3, 6:2, 6:4
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Yannick Hanfmann (Nem.) 7:6 (4), 6:3, 6:2
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Quentin Halys (Fr.) 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2
Andrej Rubľov (Rus.-13) - Jaime Faria (Portug.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5
Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Damir Džumhur (BaH) 6:3, 6:2, 6:1
Tommy Paul (USA-19) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2
Fábián Marozsán (Maď.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:3, 6:4, 7:6 (5)
Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Arthur Fery (V. Brit.) 7:6 (4), 6:1, 6:3