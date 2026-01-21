    VIDEO: Alcaraz až časom získal prevahu nad súperom. Ďalej aj trojnásobný finalista

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|21. jan 2026 o 07:36
    V Melbourne sa dostal najďalej do štvrťfinále.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

    Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP zvíťazil v 2. kole nad Nemcom Yannickom Hanfmannom 7:6 (4), 6:3, 6:2.

    Alcaraz, ktorý sa zatiaľ v Melbourne dostal najďalej do štvrťfinále, sa proti protivníkovi rozbiehal pomalšie.

    Prehrával 1:3, úvodný set vybojoval až v tajbrejku, až časom dokázal nad 102. hráčom poradia ATP získať prevahu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Hanfmann

    „Vedel som, že to bude náročný zápas. Už som proti Yannickovi v minulosti hral, dokáže predvádzať tenis vysokej úrovne.

    Začiatok duelu nebol z mojej strany optimálny, nemal som až taký cit pre loptičku. Súper do toho pálil z forhendu i bekhendu. Dôležité bolo, že som vyhral tajbrejk prvého setu," uviedol v pozápasovom interview 22-ročný Španiel. Alcaraz sa môže stať najmladším hráčom, ktorý zavŕši kariérny Grand Slam. 

    VIDEO: Alcaraz po zápase

    Aj Rus Daniil Medvedev postúpil na úvodnom podujatí veľkej štvorky medzi elitnú 32-ku. Trojnásobný melbournský finalista v 2. kole zdolal v pozícii nasadenej jedenástky Francúza Quentina Halysa 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2.

    Po päťsetovej dráme ide ďalej aj Španiel Alejandro Davidovich Fokina, ten v pozícii štrnástky pavúka zdolal Reillyho Opelku z USA 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4. Portugalčan Nuno Borges zasa prešiel cez domáceho Jordana Thompsona 6:7, 6:3, 6:2, 6:4.

    Australian Open 2026

    Dvojhra mužov - 2. kolo:

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-14) - Reilly Opelka (USA) 6:3, 7:6 (3), 5:7, 4:6, 6:4

    Corentin Moutet (Fr.-32) - Michael Zheng (USA) 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 skreč.

    Learner Tien (USA-25) - Alexander Ševčenko (Rus.) 6:2, 5:7, 6:1, 6:0

    Nuno Borges (Port.) - Jordan Thompson (Aus.) 6:7 (9), 6:3, 6:2, 6:4

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Yannick Hanfmann (Nem.) 7:6 (4), 6:3, 6:2

    Daniil Medvedev (Rus.-11) - Quentin Halys (Fr.) 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2

    Andrej Rubľov (Rus.-13) - Jaime Faria (Portug.) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5

    Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Damir Džumhur (BaH) 6:3, 6:2, 6:1

    Tommy Paul (USA-19) - Thiago Agustin Tirante (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2

    Fábián Marozsán (Maď.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:3, 6:4, 7:6 (5)

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Arthur Fery (V. Brit.) 7:6 (4), 6:1, 6:3

