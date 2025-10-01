Prekvapenie v Pekingu. Swiateková skončila po kanári, súperka netajila nadšenie

PEKING. Poľská tenistka Iga Swiateková nečakane vypadla už v osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
Najvyššie nasadená hráčka prehrala s Američankou Emmou Navarrovou v troch setoch 4:6, 6:4 a 0:6.
Navarrová v predchádzajúcich dvoch vzájomných dueloch so Swiatekovou uhrala spolu iba päť hier, tentoraz však svetovú dvojku šokovala a v rozhodujúcom dejstve jej uštedrila „kanára“.
Po víťazstve Američanka netajila nadšenie: „Užívam si to. Určite som musela po našich predchádzajúcich dvoch zápasoch niečo zmeniť. Chcela som vyjsť na dvorec a hrať pokojný, stabilný a sústredený tenis. To sa mi podarilo, takže som veľmi spokojná.“
Češka Linda Nosková postúpila do štvrťfinále, keď ako 26. nasadená hráčka vyhrala nad Ruskou Anastasiou Potapovovou 6:2, 6:4.
V ďalšej fáze ju čaká Britka Sonay Kartalová, ktorá vyradila štvrtú nasadenú Rusku Mirru Andrejevovú v troch setoch 7:5, 2:6 a 7:5.
WTA Peking 2025
Dvojhra - osemfinále:
Linda Nosková (ČR-26) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:2, 6:4
Sonay Kartalová (V.Brit.) - Mirra Andrejevová (Rus.-4) 7:5, 2:6, 7:5
Emma Navarrová (USA-16) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:4, 4:6, 6:0
Jessica Pegulová (USA-5) - Marta Kosťjuková (Ukr.-23) 6:3, 6:7 (4), 6:1