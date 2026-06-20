    Déjà vu z Paríža. Sabalenková v rozhodujúcom sete znovu vyhorela a schytala kanára

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 17:22
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    Svetová jednotka v Berlíne vypadla v semifinále.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková vypadla v semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Berlíne.

    Svetová jednotka podľahla tretej nasadenej Američanke Jessice Pegulovej v zápase, ktorý prerušili pre dážď, v troch setoch 4:6, 7:6 (4) a 0:6.

    Pre Sabalenkovú je to už druhý kanár v rozhodujúcom sete v priebehu pár týždňov. Rovnako krutú prehru utrpela vo štvrťfinále Roland Garros s Ruskou Šnajderovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová v semifinále WTA Berlín


    WTA Berlín

    dvojhra - semifinále:

    Jessica Pegulová (USA-3) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:4, 6:7 (4), 6:0

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková
    Aryna Sabalenková
    Déjà vu z Paríža. Sabalenková v rozhodujúcom sete znovu vyhorela a schytala kanára
    dnes 17:22
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