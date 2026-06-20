Déjà vu z Paríža. Sabalenková v rozhodujúcom sete znovu vyhorela a schytala kanára

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková vypadla v semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Berlíne.
Svetová jednotka podľahla tretej nasadenej Američanke Jessice Pegulovej v zápase, ktorý prerušili pre dážď, v troch setoch 4:6, 7:6 (4) a 0:6.
Pre Sabalenkovú je to už druhý kanár v rozhodujúcom sete v priebehu pár týždňov. Rovnako krutú prehru utrpela vo štvrťfinále Roland Garros s Ruskou Šnajderovou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová v semifinále WTA Berlín
WTA Berlín
dvojhra - semifinále:
Jessica Pegulová (USA-3) - Aryna Sabalenková (Biel.-1) 6:4, 6:7 (4), 6:0