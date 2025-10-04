    De Minaur sa poľahky prebojoval v Šanghaji do 3. kola. Rubľov prekvapivo vypadol

    Alex de Minaur.
    Alex de Minaur. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. okt 2025 o 09:12
    ShareTweet0

    Austrálsky tenista zdolal Argentínčana Camila Uga Carabella.

    ŠANGHAJ. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.

    V 2. kole si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s Argentínčanom Camilom Ugom Carabellim 6:4, 6:2.

    Pozíciu favorita nepotvrdil trinásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý podľahol Jošihitovi Nišiokovi z Japonska v troch setoch 6:2, 1:6 a 4:6.

    ATP Masters 1000 Šanghaj

    Dvojhra - 2. kolo:

    Kamil Majchrzak (Poľ.) - Brandon Nakashima (USA-29) 6:4, 6:0

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 6:3

    Jiří Lehečka (ČR-15) - Quentin Halys (Fr.) 6:4, 7:5

    Alex de Minaur (Austr.-7) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:2

    Jošihito Nišioka (Jap.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 2:6, 6:1, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Alex de Minaur.
    Alex de Minaur.
    De Minaur sa poľahky prebojoval v Šanghaji do 3. kola. Rubľov prekvapivo vypadol
    dnes 09:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»De Minaur sa poľahky prebojoval v Šanghaji do 3. kola. Rubľov prekvapivo vypadol