De Minaur sa poľahky prebojoval v Šanghaji do 3. kola. Rubľov prekvapivo vypadol

ŠANGHAJ. Austrálsky tenista Alex de Minaur postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.
V 2. kole si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s Argentínčanom Camilom Ugom Carabellim 6:4, 6:2.
Pozíciu favorita nepotvrdil trinásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý podľahol Jošihitovi Nišiokovi z Japonska v troch setoch 6:2, 1:6 a 4:6.
ATP Masters 1000 Šanghaj
Dvojhra - 2. kolo:
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Brandon Nakashima (USA-29) 6:4, 6:0
Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:3, 6:3
Jiří Lehečka (ČR-15) - Quentin Halys (Fr.) 6:4, 7:5
Alex de Minaur (Austr.-7) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:4, 6:2
Jošihito Nišioka (Jap.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 2:6, 6:1, 6:4