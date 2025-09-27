Swiateková nemala s domácou tenistkou zľutovanie. Suverénna bola aj ruská tínedžerka

PEKING. Ruská tenistka Mirra Andrejevová postúpila do 3. kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
V 2. kole zdolala osemnásťročná tenistka v pozícii nasadenej štvorky domácu Číňanku Ču Lin hladko 6:2, 6:2.
Úlohu favoritky potvrdila aj najvyššie nasadená Poľka Iga Swiateková, ktorá zvíťazila nad ďalšou čínskou hráčkou Jüan Jüe 6:0, 6:3.
WTA Peking 2025
Dvojhra - 2. kolo:
Lois Boissonová (Fr.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-19) 6:3, 6:4
Maya Jointová (Austr.) - Diana Šnajderová (Rus.-17) 7:5, 6:1
Zeynep Sonmezová (Tur.) - Clara Tausonová (Dán.-10) 6:4, 2:6, 6:3
Iga Swiateková (Poľ.-1) - Jüan Jüe (Čína) 6:0, 6:3
Mirra Andrejevová (Rus.-4) - Ču Lin (Čína) 6:2, 6:2
Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Dajana Jastremská (Ukr.-29) 7:5, 6:4
Emma Navarrová (USA-16) - Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) 6:3, 7:6 (0)
Anastasia Potapovová (Rus.) - Victoria Mboková (Kan.-21) 7:6 (5), 7:5
Camila Osoriová (Kol.) - Anna Kalinská (Rus.-28) 6:1, 4:6, 6:4