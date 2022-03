O Bartyovej nástupkyni je rozhodnuté. Poľsko sa dočká prvýkrát v histórii

Aktuálna svetová dvojka Swiateková má po postupe do tretieho kola v Miami istotu tohto veľkého zápisu. Bez ohľadu na to, ako bude ďalej pokračovať na turnaji, získa dostatočný počet bodov, aby sa v pondelok po Miami, teda 4. apríla, stala najlepšou tenistkou sveta.

"Je to niečo neskutočné," povedala Swiateková po víťazstve. "Na jednej strane prežívam najvýnimočnejšie momenty, ktoré si zapamätám do konca života, na druhej strane to bol iba jeden obyčajný zápas," citovala 20-ročnú Poľku agentúra AFP.

"Nikdy som neuvažovala, že by som sa mohla stať svetovou jednotkou. Pravdupovediac, dennodenne som na sebe pracovala, snažila som sa hrať čo najlepšie, no nikdy som neverila, že by sa niečo také mohlo stať. Je to pre mňa niečo surreálne," priznala Swiateková, ktorá sa v ďalšom kole stretne s Američankou Madison Brengleovou.

Do 3. kola sa prebojovala aj Španielka Paula Badosová, turnajová päťka zdolala Češku Mariu Bouzkovú 7:5, 7:5. Ruska Veronika Kudermetovová, nasadená ako číslo 21, prešla v 2. kole cez Maďarku Dalmu Gálfiovú, ktorá za stavu 1:5 v prvom sete duel vzdala.

Veľký deň prežila 16-ročná Češka Linda Fruhvirtová, ktorá si pripísala skalp 20. nasadenej Elise Mertensovej po setoch 7:5, 2:6, 6:1. Dosiahla svoje najväčšie víťazstvo v kariére.