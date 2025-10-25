    Postúpila bez boja. Česká tenistka zabojuje o titul v Tokiu proti Benčičovej

    Linda Nosková.
    Linda Nosková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. okt 2025 o 09:55
    Švajčiarka už jednu Češku na turnaji zdolala.

    TOKIO. Vo finále turnaja WTA 500 v Tokiu sa predstavia Češka Linda Nosková a reprezentantka Švajčiarska Belinda Benčičová.

    Noskovej semifinálová súperka Jelena Rybakinová z Kazachstanu odstúpila ešte pred stretnutím pre zranenie chrbta. Benčičová zdolala Sofiu Keninovú z USA 7:6, 3:6, 6:2.

    Nosková sa s Benčičovou stretne po prvýkrát. Švajčiarska olympijská víťazka so slovenskými koreňmi z Tokia 2021 už jednu Češku na turnaji zdolala, vo štvrťfinále si poradila s Karolínou Muchovou.

    WTA Tokio 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Linda Nosková (ČR-6) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) bez boja

    Belinda Benčičová (Švajč.-5) - Sofia Keninová (USA) 7:6 (5), 3:6, 6:2

