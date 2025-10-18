Saudskoarabskú exhibíciu ovládol Sinner. Alcarazovi nedaroval vo finále ani set

RIJÁD. Taliansky tenista Jannik Sinner zvíťazil na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Saudskej Arábii. Vo finálovom zápase zdolal svetovú jednotku Carlosa Alcaraza 6:2, 6:4.
V zápase o 3. miesto zvíťazil Američan Taylor Fritz, ktorý zvládol tajbrejk v prvom sete. Novak Djokovič do druhého už nenastúpil a zápas v prospech súpera skrečoval.
Turnaj prilákal najlepších svetových tenistov, pretože sa už len za účasť rozdávali atraktívne finančné odmeny. Za víťazstvo si odnesie Talian 6 miliónov amerických dolárov.
Celý turnaj dokonca vysielala svetoznáma streamovacia platforma Netflix.
Six Kings Slam 2025
Dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.) - Jannik Sinner (Tal.) 2:6, 4:6
Dvojhra - o 3. miesto:
Taylor Fritz (USA) - Novak Djokovič (Srbsko) 7:6, skreč