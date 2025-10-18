    Saudskoarabskú exhibíciu ovládol Sinner. Alcarazovi nedaroval vo finále ani set

    Djokovič skrečoval zápas o 3. miesto.

    RIJÁD. Taliansky tenista Jannik Sinner zvíťazil na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v Saudskej Arábii. Vo finálovom zápase zdolal svetovú jednotku Carlosa Alcaraza 6:2, 6:4.

    V zápase o 3. miesto zvíťazil Američan Taylor Fritz, ktorý zvládol tajbrejk v prvom sete. Novak Djokovič do druhého už nenastúpil a zápas v prospech súpera skrečoval.

    Turnaj prilákal najlepších svetových tenistov, pretože sa už len za účasť rozdávali atraktívne finančné odmeny. Za víťazstvo si odnesie Talian 6 miliónov amerických dolárov.

    Celý turnaj dokonca vysielala svetoznáma streamovacia platforma Netflix.

    Six Kings Slam 2025

    Dvojhra - finále:

    Carlos Alcaraz (Šp.) - Jannik Sinner (Tal.) 2:6, 4:6

    Dvojhra - o 3. miesto:

    Taylor Fritz (USA) - Novak Djokovič (Srbsko) 7:6, skreč

    dnes 22:19
