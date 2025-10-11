VIDEO: Totálna senzácia. Hráč tretej stovky rebríčka vyradil Djokoviča a zabojuje o titul

ŠANGHAJ. Monacký tenista Valentin Vacherot neprestáva šokovať na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji.
Až 204. hráč svetového rebríčka, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie, zvíťazil v sobotnom semifinále nad štvrtým nasadeným Novakom Djokovičom 6:3 a 6:4.
Vo finále sa stretne s víťazom súboja Arthur Rinderknech (Fr.) - Daniil Medvedev (Rus.), v prípade postupu Francúza by finále malo pikantnú príchuť, keďže Rinderknech je Vacherotov bratranec.
VIDEO: Mečbal Valentina Vacherota
Vacherot si postupom do finále pripíše na účet viac peňazí ako doteraz zarobil v celej doterajšej kariére.
Dvadsaťšesťročný tenista zaznamenal len svoje 18. víťazstvo v kariére na okruhu ATP. Stal sa tiež najnižšie postaveným finalistom na turnaji Masters 1000.
„Je to šialené, čaká ma ešte jeden zápas. Ďakujem všetkým, ktorí stoja pri mne. Ďakujem aj tenisovej federácii v Monaku, sme taká malá rodina. Žijem si svoj sen, pripravím sa na finále,“ povedal Vacherot na kurte po víťazstve.
ATP Šanghaj 2025
Dvojhra - semifinále:
Valentin Vacherot (Monako) - Novak Djokovič (Srb.-4) 6:3, 6:4