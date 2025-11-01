    Turnajová dvojka neuspela v kanadskom súboji. O titul zabojuje aj nenasadená hráčka

    Victoria Mboková. (Autor: AP)
    TASR|1. nov 2025 o 11:12 (aktualizované 1. nov 2025 o 13:34)
    Španielka v semifinále deklasovala piatu nasadenú.

    HONGKONG. Španielska tenistka Cristina Bucsová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu.

    V semifinále deklasovala piatu nasadenú Mayu Jointovú z Austrálie 6:3 a 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Bucsová - Jointová


    V boji o titul sa stretne s Victoriou Mbokovou, tretia nasadená hráčka zdolala v kanadskom súboji dvojku podujatia Leylah Annie Fernandezovú 2:6, 6:3, 6:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Fernandezová

    WTA 250 Hongkong

    Dvojhra - semifinále:

    Cristina Bucsová (Šp.) - Maya Jointová (Aus.-5) 6:3, 6:1

    Victoria Mboková (Kan.-3) - Leylah Annie Fernandez (Kan.-2) 2:6, 6:3, 6:2

    Tenis

    Lilli Taggerová.
    Finále v Ťiou-ťiangu bolo pre mladú Češku vysokým cieľom. Jej premožiteľku čaká 17-ročná Rakúšanka
    teraz
