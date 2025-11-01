Turnajová dvojka neuspela v kanadskom súboji. O titul zabojuje aj nenasadená hráčka

HONGKONG. Španielska tenistka Cristina Bucsová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v Hongkongu.
V semifinále deklasovala piatu nasadenú Mayu Jointovú z Austrálie 6:3 a 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Bucsová - Jointová
V boji o titul sa stretne s Victoriou Mbokovou, tretia nasadená hráčka zdolala v kanadskom súboji dvojku podujatia Leylah Annie Fernandezovú 2:6, 6:3, 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Mboková - Fernandezová
WTA 250 Hongkong
Dvojhra - semifinále:
Cristina Bucsová (Šp.) - Maya Jointová (Aus.-5) 6:3, 6:1
Victoria Mboková (Kan.-3) - Leylah Annie Fernandez (Kan.-2) 2:6, 6:3, 6:2