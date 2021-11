Next Gen ATP Finals speje do finále, Korda vyzve jednotku turnaja

MILÁNO. Američan Sebastian Korda sa prebojoval do finále turnaja Next Gen ATP Finals najlepšej osmičky hráčov do 21 rokov.

Druhý nasadený hráč zdolal v piatkovom semifinále krajana Brandona Nakashimu po päťsetovej bitke 4:3 (3), 2:4, 1:4, 4:2 a 4:2.

V boji o titul sa stretne s najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom, ktorý vydaril Argentínčana Sebastiana Baeza v troch setoch 4:2, 4:1, 4:2.